fermati stranieri irregolari tre ordini di espulsione

Un cittadino egiziano, già destinatario di diversi ordini di espulsione, è stato definitivamente allontanato dall’Italia per irregolarità. L’intervento si inserisce nel contesto delle misure volte a contrastare l’immigrazione clandestina, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di ordine pubblico.

Uno straniero espulso dall'Italia perché irregolare. Il caso ha riguardato un egiziano trovato a Romanengo e già destinatario di vari ordini di espulsioni ai quali non aveva mai obbedito. Mercoledì il conducente di un autobus ha avuto problemi con questo egiziano che non era in possesso del biglietto per la corsa e sono stati chiamati i carabinieri bloccando il viaggio. Quando i militari sono arrivati lo hanno identificato in un 38enne, pregiudicato e senza fissa dimora, domiciliato in provincia di Milano e che era già stato espulso dal territorio nazionale nel marzo scorso su ordine del questore di Lodi.