Fermata la banda dei Rolex Vittima pedinata e rapinata In manette tre uomini

Tre uomini sono stati arrestati dopo aver pedinato e rapinato un uomo, sfondando il finestrino della sua auto e portando via due Rolex dal valore di 40mila euro e altri oggetti di valore. La banda, specializzata in furti di alta gamma, è stata fermata grazie alle indagini delle forze dell'ordine, che hanno ricostruito l'intera operazione.

Lo avevano pedinato, seguendo ogni suo minimo spostamento. E avevano sfondato il finestrino della sua auto, portandogli via due Rolex dal valore di 40mila euro e altri oggetti preziosi. Sono stati rintracciati e arrestati dalla Squadra mobile tre napoletani per furto pluriaggravato di preziosi. Uno di loro, tra l'altro, è indiziato anche di un secondo furto. A far partire le indagini, un furto aggravato consumato in via Lombardia, il 2 ottobre 2024. Quando la vittima, dopo essere andata in una gioielleria per fare valutare i suoi due orologi (un Rolex modello 'Daytona' e uno 'Date Just Wimbledon'), valutati complessivamente 40mila euro, si era spostato verso la periferia, custodendo i preziosi in un sacchetto appoggiato sul sedile del passeggero.

Pompei, rapina Rolex e procura fratture alla vittima: arrestato

Pompei, rapina Rolex e procura fratture alla vittima: arrestato

