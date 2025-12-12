Femminicidio di Pianello Vallesina | l’autopsia conferma che Sadjide Muslija è stata uccisa a colpi di spranga

L’autopsia ha confermato che Sadjide Muslija, 49 anni, è stata uccisa con tre o quattro colpi inferti con un tubo di ferro. Il delitto si è consumato a Pianello Vallesina, nel comune di Monte Roberto (Ancona), dove è stata trovata morta il 3 dicembre.

I risultati dell’autopsia: colpita con una spranga di ferro. È stata uccisa con tre o quattro colpi inferti con un tubo di ferro, poi abbandonato fuori dall’abitazione, Sadjide Muslija, 49 anni, trovata morta il 3 dicembre nella sua casa di Pianello Vallesina, nel comune di Monte Roberto (Ancona). L’autopsia, eseguita dal medico legale Angelo Montana all’istituto di medicina legale di Torrette su disposizione del pm Rosario Lioniello, ha confermato che la forma della spranga è pienamente compatibile con i traumi al volto e alle braccia riscontrati sulla vittima. Le lesioni documentano anche un estremo tentativo di difesa da parte della donna, che avrebbe alzato le braccia per proteggersi durante l’aggressione. Notizieaudaci.it Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica - Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, trovato il marito Nazif. virgilio.it Femminicidio in un’abitazione di Pianello Vallesina, morta una 49enne - Indagini in corso a Monte Roberto dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Muslija Sadjide, 49enne di origini macedoni picchiata a morte all’interno della sua abitazione situata in località ... senigallianotizie.it Femminicidio Pianello, M5S: "Esito di un sistema di protezione che troppo spesso arriva tardi" - facebook.com facebook Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija, avvenuto ieri a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), è stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona imper x.com © Notizieaudaci.it - Femminicidio di Pianello Vallesina: l’autopsia conferma che Sadjide Muslija è stata uccisa a colpi di spranga