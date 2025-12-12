Felicioni & Scontenti | bilancio finale 2025 – Chi sorride e chi piange nella foto di fine stagione?

L'ultima puntata di Felicioni & Scontenti conclude la stagione 2025 di Formula 1, offrendo un bilancio finale tra sorrisi e delusioni. Il format di Motor News ha seguito da vicino le emozioni e le sorprese di questa stagione, raccontando i momenti più significativi e le prospettive per il futuro.

Ultima puntata di Felicioni & Scontenti per il 2025, il format di Motor News che ci ha accompagnato per tutta la stagione di Formula 1 2025. Beatrice e Luca, partendo dalla tradizionale foto di fine anno, tracciano il resoconto definitivo di team e piloti dividendoli in due categorie: i Felicioni, coloro che possono guardare al campionato con ottimismo, e gli Scontenti, quelli che hanno concluso l’annata con più rimpianti che sorrisi. Dalle squadre che hanno superato le aspettative ai piloti che hanno trasformato una stagione difficile in una storia di resilienza, fino ai protagonisti che invece “usano il bicchiere vuoto per raccogliere le lacrime”, questa puntata mette in luce chi ha davvero brillato nel 2025 e chi dovrà ripartire quasi da zero. Oasport.it