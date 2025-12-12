Federico Pellegrino sul portabandiera | Tutto questo mi rende fiero e orgoglioso

Federico Pellegrino sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa importante responsabilità rappresenta un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’atleta, che si prepara ad affrontare questa esperienza unica nel contesto olimpico. Un momento speciale che sottolinea il suo ruolo di spicco nello sport italiano.

Una giornata speciale per Federico Pellegrino. A ora di pranzo la notizia, essere tra i quattro portabandiera dell'Italia nei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. " Saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana ", l'annuncio del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. " Oggi è un giorno importante ed ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell'armonia e della ciclicità, sono 12 i mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l'armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi.

