Federico Buffa quando lo sport diventa spettacolo Olimpiadi tra guerra e pace in scena a Solomeo

Federico Buffa torna a teatro con “Olimpiadi tra guerra e pace”, uno spettacolo che unisce narrazione e sport. In scena al Teatro Cucinelli di Solomeo, l’evento esclusivo della stagione vede Buffa, giornalista e storyteller, interpretare storie di Olimpiadi segnate da conflitti e speranze di pace. Una performance che coniuga storia, sport e emozioni, portando il pubblico in un viaggio tra guerra e armonia.

Nuovo evento in esclusiva per la stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Teatro Stabile dell’Umbria: domani alle 21 Federico Buffa (nella foto), giornalista e narratore che ha reinventato lo storytelling sportivo, porta in scena “ Olimpiadi tra guerra e pace “, da lui scritto con Moris Gasparri. Sarà sul palco accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. Lo spettacolo esplora la connessione profonda e complessa tra lo sport olimpico e tematiche universali come la guerra e la pace. Attraverso il racconto della storia delle Olimpiadi, nate come strumento di promozione della pace nel mondo, emerge come siano spesso state negli anni inevitabilmente influenzate dagli scenari geopolitici, dalle tensioni e dai conflitti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Federico Buffa racconta le Olimpiadi: PARIGI 1924

Video Federico Buffa racconta le Olimpiadi: PARIGI 1924 Video Federico Buffa racconta le Olimpiadi: PARIGI 1924

Cerca Video Caricamento del Video...

Sul palco, Federico Buffa, Eliana Liotta, Giulia Ghiretti e Massimo Giovanelli sfatano luoghi comuni e forniscono suggerimenti utili per il benessere e la salute, attraverso storie, aneddoti ed esperienze personali. Vai su X

“Number 23”, Federico Buffa racconta Michael Jordan al Cavour di Imperia (Video) - facebook.com Vai su Facebook

Federico Buffa, quando lo sport diventa spettacolo “Olimpiadi tra guerra e pace“ in scena a Solomeo - Nuovo evento in esclusiva per la stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Teatro Stabile dell’Umbria: domani ... Segnala lanazione.it

Federico Buffa porta in scena "Olimpiadi tra guerra e pace" - La Stagione 25/26 del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Teatro Stabile dell'Umbria, ospita Olimpiadi tra guerra e pace di Moris Gasparri e Federico Buffa. Come scrive perugiatoday.it