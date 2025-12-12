Federico Brio il funerale | Vive per sempre con noi | VIDEO

A Rignano Flaminio si è svolto il funerale di Federico Brio, il 15enne di Faleria tragicamente scomparso in un incidente. La cerimonia ha riunito amici e familiari, che hanno reso omaggio alla memoria del giovane con momenti di commozione, palloncini e musica. Un'intera comunità si è stretta intorno al dolore per ricordare Federico e il suo ricordo vivrà per sempre.

Folla nello stadio di Rignano Flaminio per i funerali di Federico Brio, il 15enne di Faleria morto investito: la bara bianca e l'ultimo giro del campo, l'abbraccio degli amici, i palloncini e le canzoni. Viterbotoday.it L'addio a Federico Brio, la sorella: "Ci hai riempito la vita di vita" Folla nello stadio di Rignano Flaminio per i funerali del 15enne di Faleria morto investito: la bara bianca e l'ultimo giro del campo, l'abbraccio degli amici, i palloncini e le canzoni ?????? http - facebook.com facebook Federico Brio, fiori sul banco di scuola e l'omaggio della squadra di calcio: "Il numero 4 per sempre sulle sue spalle" ift.tt/MLZSiRd ift.tt/wvzMUlF x.com

