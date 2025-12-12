Federica Brignone sarà alle Olimpiadi! L’annuncio del Coni anticipa la notizia A gennaio il ritorno in gara?

Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi, come annunciato dal Coni. Dopo un lungo recupero, la sciatrice ha ripreso gli allenamenti e potrebbe tornare in gara già a gennaio. Il suo ritorno sugli sci, avvenuto lo scorso 26 novembre, segna una fase importante nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio durante i Campionati Italiani.

Federica Brignone è tornata sugli sci lo scorso 26 novembre, a 237 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio subito in occasione del gigante dei Campionati Italiani. Il 3 aprile, infatti, la Campionessa del Mondo di specialità rimediò la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro. Dopo una lunga riabilitazione, la fuoriclasse valdostana è nel pieno della rincorsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La detentrice della Coppa del Mondo generale ha più volte dichiarato l’intenzione di lavorare per essere presente ai Giochi, manifestando comunque la paura di non riuscire a essere protagonista durante la rassegna a cinque cerchi. Oasport.it

Federica Brignone ospite al Forum di Assago in occasione della partita di Eurolega dell'Olimpia Milano "Io ci sto sperando e ci sto provando." E aggiunge "Il nostro sport è pericoloso. Si possono migliorare tante cose, ma purtroppo tanti infortuni succedono