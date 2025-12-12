FC 26 SBC FLASH | Sébastien Haller Indistruttibili 87 OVR – Il Colosso con 90 Tiro!

È disponibile la nuova SBC flash FC 26 per ottenere Sébastien Haller Indistruttibili (87 OVR). Un attaccante potente e affidabile, dotato di 90 tiro e una presenza fisica imponente, perfetto per rafforzare qualsiasi squadra. Questa sfida offre l'opportunità di sbloccare un giocatore che unisce qualità offensiva e resistenza, ideale per i momenti decisivi in campo.

È disponibile la SBC flash per sbloccare Sébastien Haller Indistruttibili (87 OVR), un attaccante puro che combina una finalizzazione eccezionale con una presenza fisica dominante, tipica della promozione. Costo Stimato: Basso (Richiede 83 TOTW e 84 OVR).. Durata: 7 giorni (SBC flash, da completare rapidamente).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Indistruttibili Sébastien Haller 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR ST 4 4 Attaccante avanzato, Torre TIR 90, FIS 88, VEL 87, DRI 84 Le 2 Sfide da Completare.

