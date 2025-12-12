FC 26 OBIETTIVO LIVE FLASH | Indistruttibili | Minoungou & Acosta – Due Carte Speciali e EVO Premio!

ATTENZIONE: Questo obiettivo è disponibile solo per 7 giorni! È disponibile l’obiettivo “Indistruttibili: Georgi Minoungou” che ti permette di sbloccare due oggetti giocatore della campagna Indistruttibili (Minoungou e Acosta), oltre a pacchetti di alto livello e un consumabile Evoluzione premio. Durata: 7 giorni (Obiettivo a tempo limitato).. Modalità: Qualsiasi modalità (Squad Battles, Rivals, Champions, Eventi Live, Rush).. Premio di Gruppo: 1x Indistruttibili Minoungou 85 OVR (Non scambiabile) + 1.000 XP.. Le 4 Sfide e le Ricompense Principali. Completare queste sfide è cruciale per ottenere le ricompense, in particolare la seconda carta Indistruttibili e l’EVO. Imiglioridififa.com

FC 26 OBIETTIVO LIVE ULTIMATE GAUNTLET 6: Il Mega Evento Joga Bonito con 2 Carte Speciali e 4 EVO! - È disponibile il Guanto di sfida definitivo 6, l'evento Live più ricco della campagna Joga Bonito, che offre ben due carte Joga Bonito (di cui un Eroe misterioso), quattro consumabili Evoluzione e ...

FC 26 ATTENZIONE ALLE DATE! Obiettivi Live: FC Pro Open December Cup – Preparazione e Competizione - Sono disponibili due obiettivi Live collegati al circuito competitivo FC Pro Open, focalizzati sulla Coppa Dicembre.

