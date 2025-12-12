FC 26 Nuova Evoluzione MAX | Magia e leggenda – Trasforma il Tuo Giocatore in un’Icona Completa! the little magician
È disponibile l’Evoluzione “Magia e leggenda” (21 giorni), una EVO costosa ma assolutamente massiva, in grado di trasformare un centrocampista (CMCAM) in un’arma a tutto campo, garantendo statistiche élite (90 PASDRI), un cruciale upgrade al Piede Debole e doppi PlayStyle++ da centrocampo. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 40.000 Crediti o 400 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti Chiave: GEN max: 85 OVR.. Velocità max: 88.. Posizione: CAM O CM.. Non Raro: Esclude Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (EVO da +15 GEN e 90+ Stats). Questa è una delle EVO più complete e potenti, focalizzata sulla creazione di un centrocampista offensivodifensivo perfetto ( Box-to-Box ). Imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Tiro al bersaglio – Trasforma il Tuo Giocatore in un Cecchino! (Shots Fired) - È disponibile la nuova Evoluzione "Tiro al bersaglio" (21 giorni), gratuita e ripetibile, che permette di potenziare in modo significativo tutte le ... imiglioridififa.com
