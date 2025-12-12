FC 26 Nuova Evoluzione | Concentrazione difensiva – Il Regista Arretratto e Difensivo wake up

È disponibile l’Evoluzione “Concentrazione difensiva” (21 giorni), una EVO a basso costo e ripetibile, ideale per potenziare i difensori centrali o i centrocampisti difensivi, concentrandosi sulla costruzione del gioco dal basso e sul recupero palla. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì (2 volte totali).. Costo: 5.000 Crediti o 50 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali. Questa EVO è perfetta per chi cerca di trasformare un difensore o un mediano in un giocatore con ottime statistiche difensive e visione di gioco per i lanci lunghi. Imiglioridififa.com

FC 26 Nuova Evoluzione: Tiro al bersaglio – Trasforma il Tuo Giocatore in un Cecchino! (Shots Fired) - È disponibile la nuova Evoluzione "Tiro al bersaglio" (21 giorni), gratuita e ripetibile, che permette di potenziare in modo significativo tutte le ... imiglioridififa.com

FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) - È disponibile l'Evoluzione "Metronomo" (21 giorni), una EVO a basso costo progettata per potenziare le statistiche difensive e la resistenza dei ... imiglioridififa.com

Evoluzione della 990 DUKE, la nuova naked austriaca ha un carattere ancora più sportivo grazie ad una potenza di 130 CV, un'ergonomia più lineare, sospensioni WP APEX e un'elettronica evoluta. Disponibile da fine novembre al prezzo di 14.990 euro - facebook.com facebook

NOVITÀ IN CATALOGO L’evoluzione è un puzzle che racconta la nostra storia e le sfide del futuro. #edizioninuovacultura #evoluzione #darwin #sostenibilità #teoriaevolutiva x.com