FC 26 Nuova Evoluzione | Concentrazione difensiva – Il Regista Arretratto e Difensivo wake up
È disponibile l’Evoluzione “Concentrazione difensiva” (21 giorni), una EVO a basso costo e ripetibile, ideale per potenziare i difensori centrali o i centrocampisti difensivi, concentrandosi sulla costruzione del gioco dal basso e sul recupero palla. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì (2 volte totali).. Costo: 5.000 Crediti o 50 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali. Questa EVO è perfetta per chi cerca di trasformare un difensore o un mediano in un giocatore con ottime statistiche difensive e visione di gioco per i lanci lunghi. Imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Tiro al bersaglio – Trasforma il Tuo Giocatore in un Cecchino! (Shots Fired) - È disponibile la nuova Evoluzione "Tiro al bersaglio" (21 giorni), gratuita e ripetibile, che permette di potenziare in modo significativo tutte le ... imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) - È disponibile l'Evoluzione "Metronomo" (21 giorni), una EVO a basso costo progettata per potenziare le statistiche difensive e la resistenza dei ... imiglioridififa.com
