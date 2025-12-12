Fazzolari | Decreto Armi ci sarà e se bisogna parlare dei negoziati come vuole la Lega si farà

Il governo conferma l’approvazione del Decreto Armi, evidenziando la volontà di affrontare anche il tema della pace e dei negoziati, come richiesto dalla Lega. Fazzolari sottolinea l’intenzione di mantenere un dialogo aperto e di agire con equilibrio tra le diverse priorità politiche, garantendo che le decisioni siano prese nell’interesse nazionale.

“Il decreto armi ci sarà e se bisogna parlare anche, giustamente, di lavorare per la Pace, si farà perché è sempre l’intenzione del governo”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, dopo aver partecipato ad un dibattito ad Atreju risponde ad alcune domande de ilfattoquotidiano.it Il braccio destro di Giorgia Meloni, di fatto, conferma quanto anticipato da Il Fatto Quotidiano in edicola oggi. La Lega non si opporrà al decreto che proroga la possibilità di inviare armi all’Ucraina per tutto il 2026. Il compromesso consisterà nell’inserire al testo che darà avvio a nuovi aiuti militari il riferimento ai negoziati firmati Donald Trump. Ilfattoquotidiano.it

