FarWest | Sottile tra malasanità furti d’arte e proteste dei lavoratori

FarWest torna questa sera su Rai 3, portando alla luce questioni delicate e spesso invisibili. Tra malasanità, furti d'arte e proteste dei lavoratori, il programma di Salvo Sottile approfondisce storie e situazioni che evidenziano le criticità del nostro paese, offrendo un'analisi dettagliata e senza filtri.

Salvo Sottile torna questa sera, venerdì 12 dicembre, con una nuova puntata di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 12 dicembre 2025. Sottile propone un’inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd Hamer, l’inventore di un metodo di “ non cura ” dagli esiti spesso fatali. La trasmissione racconterà le storie di alcuni pazienti, parlando anche con i medici sotto processo o già condannati, e svelando un sistema che, tra santoni e naturopati, tuttora opera in Italia. Si resta sul tema della sanità anche nel servizio sull’ ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, uno dei più grandi del Sud Italia, dove – nonostante il cambio dei vertici – continuano a emergere presunti episodi di malasanità e diverse morti sospette, quattro solo nel 2025. Davidemaggio.it Farwest, i temi del 12 dicembre: dalla nuova "medicina" germanica ai furti d'arte - Nuovo appuntamento stasera, venerdì 12 dicembre 2025, con FarWest, il programma di inchieste e reportage condotto da Salvo Sottile. msn.com Venerdì 12 dicembre in prima serata su Rai3 torna #Farwest di Salvo Sottile. Inchieste e storie esclusive alla ricerca di verità. - facebook.com facebook Salvo Sottile (@salvosottile) / Posts and Replies x.com © Davidemaggio.it - FarWest: Sottile tra malasanità, furti d’arte e proteste dei lavoratori