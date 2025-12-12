Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 12 dicembre, torna Farwest, il nuovo programma di Salvo Sottile in onda ogni venerdì sera su Rai 3. Scopri le anticipazioni e gli ospiti di questa puntata, che promette approfondimenti e interviste sul tema del momento.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 12 dicembre. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 12 dicembre 2025. Anticipazioni. Un’inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd Hamer, l’inventore di un metodo di “non cura” dagli esiti spesso fatali. Venerdì 12 dicembre, alle 21. Tpi.it

farwest anticipazioni ospiti oggiFarwest, ospiti stasera: un'inchiesta sulla nuova "medicina" germanica, poi un grave caso di malasanità in un grande ospedale del Sud. Le anticipazioni - Un’inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd Hamer, l’inventore di un metodo di “non cura “dagli esiti spesso fatali. affaritaliani.it

Farwest, ospiti stasera: indagine sulle truffe del trading online e i falsi guru finanziari. Le anticipazioni - Farwest indaga poi sul caso del Cubo Nero, l’edificio sorto al posto dell’ ex Teatro Comunale di Firenze e divenuto simbolo delle contraddizioni urbanistiche della città. affaritaliani.it

