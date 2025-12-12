Farmaceutica Gesualdo Fism | Ddl Testo unico grande occasione adesso o mai più

Il Parlamento si appresta ad affrontare il dibattito sul Ddl Testo unico della farmaceutica, un’occasione storica per rinnovare e rafforzare il settore. Ricerca, innovazione e collaborazione tra i protagonisti del sistema salute sono al centro di questa fase cruciale, che potrebbe segnare un cambio di passo fondamentale per il futuro farmaceutico italiano.

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Ricerca, innovazione e collaborazione tra i vari protagonisti del sistema salute che giocano un ruolo nel percorso parlamentare del Ddl sul Testo unico della farmaceutica che sta iniziando. "Adesso o mai più". Il provvedimento è una grande occasione per "un accesso al farmaco più rapido, rafforzare le reti territoriali con le farmacie di continuità, e poi c'è il discorso della digitalizzazione: l'innovazione va di pari passo con la sostenibilità, ma serve l'Hta - Health Technology Assessment". Così Loreto Gesualdo, presidente della Federazione società medico-scientifiche (Fism), nel suo intervento all'evento 'La riforma della legislazione farmaceutica' a Roma. Iltempo.it

