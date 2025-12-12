Fari sul derby Cervia-Spiv La Reno ci prova con il Riccione
Nel fine settimana si disputano le partite del 17° turno di andata nel campionato di Promozione, segnando il giro di boa della stagione. Tra gli eventi principali, il derby Cervia-Spiv e la sfida della Reno con il Riccione attirano l'attenzione degli appassionati, offrendo occasioni di emozioni e spettacolo.
Nel campionato di Promozione si giocano in questo fine settimana le gare del 17° turno di andata. Siamo al giro di boa. Si tornerà in campo il 6 gennaio 2026. Nel girone D tiene banco il derby del ‘Todoli’ di Milano Marittima dove, un Cervia United in frenata (4 punti in 4 partite), ma pur sempre in zona playoff, ospita il San Pietro in Vincoli, capace di racimolare 7 punti nelle ultime 3 giornate e di incassare, da inizio stagione, solo 9 reti. Il bilancio dei 17 precedenti parla a favore del Cervia, che conduce con 8 vittorie 5 pareggi e 4 sconfitte. Il Classe, salito a quota 13 e annunciato in grande ripresa grazie alle ultime 3 vittorie di fila, è di scena a Diegaro, sul campo dell’ottava a 22 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Perugia-Ternana con #direttagrifo TORNA IL DERBY DELL’UMBRIA: DIRETTA DALLE 14 SU TELEAMBIENTE Domenica 7 dicembre dalle 14 fari puntati sul derby Perugia-Ternana con Diretta Grifo su #TeleAmbiente canale 18. Consueto pre-partita con Giuli - facebook.com Vai su Facebook
Promozione. Fari su Cervia-Bakia - Anche nel campionato di Promozione si gioca oggi il turno infrasettimanale. Segnala sport.quotidiano.net
È già derby Cervia-Classe - Dopo il rinvio del 4° turno per l’alluvione, il campionato di Promozione propone domani, alle 15. Riporta ilrestodelcarlino.it