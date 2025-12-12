Fanno shopping senza pagare | spariscono vestiti da centinaia di euro

Un gruppo di individui ha sottratto capi di abbigliamento di valore da un negozio, tentando di fuggire senza pagare. L'episodio si è svolto all’interno di un punto vendita, dove i malviventi hanno selezionato vari vestiti e cercato di eludere i controlli per uscire indisturbati.

Sono entrati in un negozio di vestiti, ne hanno selezionati alcuni e si sono avvicinati all’uscita nel tentativo di fuggire ed eludere i controlli. Il personale di vendita, però, li ha notati e fermati per poi allertare la Centrale unica di emergenza.Il fatto è accaduto qualche giorno fa in un. Trentotoday.it Fanno ‘shopping’ al The Mall, ma senza pagare: Vuitton, Prada e Gucci, colpo da 11mila euro - Una “shopping bag” di valore caricata nel bagagliaio di una macchina in viaggio verso sud. lanazione.it

Shopping senza pagare. Il ladro seriale arrestato in flagranza dai carabinieri - Considerata la frequenza con cui negli ultimi mesi si era divertito a fare shopping senza pagare in diversi negozi di... ilgiorno.it

Lonigo a Natale non è solo magia… è anche shopping ? Luci, musica, e la città vestita a festa fanno da cornice a ciò che conta davvero: negozi pieni di idee regalo volti conosciuti dietro ogni vetrina storie, sapori e piccoli grandi gesti di vicinanza Tra - facebook.com facebook

© Trentotoday.it - Fanno shopping (senza pagare): spariscono vestiti da centinaia di euro

SHOPPING SENZA LIMITI DA SEPHORA (ho esagerato!)

Video SHOPPING SENZA LIMITI DA SEPHORA (ho esagerato!) Video SHOPPING SENZA LIMITI DA SEPHORA (ho esagerato!)