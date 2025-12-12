Fanelli Haleon | CEOforLife Award premia impegno su invecchiamento attivo

Il CEOforLife Award riconosce l’impegno nel promuovere l’invecchiamento attivo. Fanelli di Haleon esprime orgoglio per il premio, che testimonia gli sforzi dell’azienda nel sviluppare soluzioni per un invecchiamento più attivo e sostenibile, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "Aver ricevuto il Premio CeoforLife ci inorgoglisce perché certifica ciò che stiamo cercando di fare, ossia sviluppare soluzioni che impattino positivamente sulla gestione attiva dell'invecchiamento, l'active aging”. Così Davide Fanelli, General Manager Italia e Southern Europe di Haleon, commentando il riconoscimento nella categoria Ricerca e Innovazione dei Ceo for Life Awards 2025 grazie al lancio di Multicentrum Age Science – La scienza della nutrizione alleata della tua età. L'allungarsi della speranza di vita non si traduce in modo diretto in un invecchiamento in salute; infatti, “ci sono undici anni di aspettativa di vita in cui non c'è una salute piena - spiega Fanelli, che prosegue parlando dell'attività di Haleon in questo ambito - Stiamo lavorando a soluzioni capaci di prevenire i problemi. Iltempo.it

