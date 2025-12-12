Famiglia nel bosco verso una soluzione? Sì a lezioni a domicilio di un insegnante qualificato per l’educazione dei figli l’apertura

Una coppia anglo-australiana che vive nei boschi di Palmoli propone un nuovo approccio educativo per i propri figli, includendo lezioni a domicilio con insegnanti qualificati e attività pomeridiane nel doposcuola comunale. La proposta mira a combinare un ambiente naturale con percorsi educativi personalizzati, segnando una possibile evoluzione nel modo di educare i bambini in contesti alternativi.

Lezioni a domicilio al mattino, attività pomeridiane con altri bambini nel doposcuola comunale. È questa la direzione in cui sembra muoversi la nuova proposta educativa per i tre figli della coppia anglo-australiana che vive nei boschi di Palmoli. L'idea nasce dalla disponibilità della docente Rossella D'Alessandro, individuata dal sindaco Giuseppe Masciulli, per seguire i bambini in un percorso didattico strutturato ma compatibile con il contesto familiare.

