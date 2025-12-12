Famiglia nel bosco maestra si rende disponibile per lezioni a domicilio ai figli

La maestra Rossella D’Alessandro di Palmoli ha deciso di offrire lezioni a domicilio ai tre figli di Nathan e Catherine, una coppia anglo-australiana che vive in un casolare immerso nel bosco. Questa iniziativa nasce dalla volontà di supportare l’educazione dei bambini in un ambiente naturale e tranquillo, favorendo un metodo di insegnamento più personalizzato e vicino alla natura.

Dritto e rovescio. . L'opinione di Flavio Briatore sulla famiglia che vive nel bosco. #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, sì ai vaccini per i bimbi, ma scuola a domicilio - La curatrice chiede che i tre figli frequentino un istituto, i genitori insistono per le lezioni a casa ROMA – La collaborazione della famiglia nel bosco con le istituzioni italiane ha fatto due passi ... Secondo repubblica.it

