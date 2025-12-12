Famiglia incapace di controllarlo | 17enne accusato di rapina ed estorsione ai domiciliari trasferito in comunità

Un ragazzo di 17 anni, residente a Cantù, è stato trasferito in comunità dopo un aggravamento delle misure cautelari, emesso dal Gip del tribunale per i minorenni di Milano. La decisione è stata presa in seguito a accuse di rapina ed estorsione, con la polizia di Como che ha eseguito l’ordinanza martedì mattina.

La polizia di Stato di Como ha eseguito martedì mattina un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 17enne residente a Cantù, emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Milano.Il ragazzo era stato arrestato lo scorso 29 settembre per rapina ed estorsione in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Cronaca. Ravenna, maltrattamenti in famiglia a San Bartolo: 33enne dichiarato incapace e socialmente pericoloso - facebook.com Vai su Facebook

17enne sterminò la famiglia a Paderno Dugnano/ Il nonno: “Un ragazzo d’oro, ora voglio stargli vicino” - Sorprendono le parole del nonno del 17enne che l'anno scorso sterminò la sua famiglia in quel di Paderno Dugnano: ecco cosa ha detto La vita in diretta ha parlato con il nonno del 17enne che poco più ... Segnala ilsussidiario.net