Falso ideologico 7 consiglieri comunali di Forio d’Ischia a giudizio

Sette consiglieri e ex consiglieri comunali di Forio d’Ischia sono stati rinviati a giudizio per falso ideologico in atto d’ufficio. L’udienza è prevista per il 5 marzo, e gli interessati dovranno affrontare il procedimento dinanzi al giudice monocratico. La vicenda coinvolge figure attive nella gestione amministrativa del Comune, sollevando attenzione sulla trasparenza e legalità nell’ente locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sette, tra consiglieri ed ex consiglieri comunali di Forio d'Ischia, indagati per il reato di falso ideologico in atto d'ufficio e dovranno comparire dinanzi al giudice monocratico il prossimo 5 marzo. Secondo la Procura di Napoli avrebbero infatti attestato il falso in occasione della loro proclamazione alla carica di consigliere comunale per le elezioni amministrative del 2023, quando dichiararono di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal decreto legge 267, in relazione all'esistenza di debiti nei confronti del comune maturati per imposte, tasse o tributi.

