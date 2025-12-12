False dichiarazioni per intascare i soldi per l’alloggio post sisma | condannato

Un uomo è stato condannato per aver fornito false dichiarazioni al fine di ottenere e mantenere il contributo di autonoma sistemazione destinato alle vittime del terremoto del 2016. L'inchiesta ha portato alla scoperta di pratiche illecite volte a percepire indebitamente i fondi destinati alle persone colpite dal sisma.

False dichiarazioni per ottenere e mantenere il contributo di autonoma sistemazione destinato alle vittime del sisma del 2016. Secondo il giudice un comportamento che vale una condanna a 1 anno di reclusione e alla restituzione di una cifra intorno ai settemila euro.È quanto inflitto a un uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L’uomo si è presentato al Comando della Locale di Brescia, sostenendo di non saperne niente del veicolo. Verificata l’infondatezza della sua segnalazione, dovrà rispondere di false dichiarazioni in atto pubblico - facebook.com Vai su Facebook

Rovigo, le famiglie «furbette» dei centri estivi: verifiche sui rimborsi. Dichiarazioni false a rischio sanzioni Vai su X

Il reato di emissione ed utilizzo di false fatture - studiotributariodlp.it - studiotributariodlp.it

Video Il reato di emissione ed utilizzo di false fatture - studiotributariodlp.it - studiotributariodlp.it Video Il reato di emissione ed utilizzo di false fatture - studiotributariodlp.it - studiotributariodlp.it