False dichiarazioni per intascare i soldi per l’alloggio post sisma | condannato
Un uomo è stato condannato per aver fornito false dichiarazioni al fine di ottenere e mantenere il contributo di autonoma sistemazione destinato alle vittime del terremoto del 2016. L'inchiesta ha portato alla scoperta di pratiche illecite volte a percepire indebitamente i fondi destinati alle persone colpite dal sisma.
False dichiarazioni per ottenere e mantenere il contributo di autonoma sistemazione destinato alle vittime del sisma del 2016. Secondo il giudice un comportamento che vale una condanna a 1 anno di reclusione e alla restituzione di una cifra intorno ai settemila euro.È quanto inflitto a un uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
