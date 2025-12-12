Falconara rimpasto di giunta di metà mandato | Cappanera assessore Giacanella vicesindaco

A Falconara si apre un rimpasto di giunta di metà mandato, con Cappanera assessore e Giacanella vicesindaco. Un cambiamento programmato e condiviso, volto a valorizzare le competenze, favorire la rotazione delle responsabilità e migliorare l’efficacia dell’amministrazione comunale.

Falconara, 12 dicembre 2025 – Il rimpasto di Giunta a Falconara è servito. Un passaggio "previsto sin dall'avvio della legislatura", si legge in una nota, "programmato e condiviso, che rientra in una prassi di buon governo orientata a valorizzare le competenze presenti all'interno della maggioranza, favorire la rotazione delle responsabilità e rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa". Nell'ottica della riorganizzazione, il decano della politica locale Romolo Cipolletti, storico esponente e fondatore di Falconara in Movimento, ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore. Lo fa consegnando alla città numerosi cantieri per quanto concerne il pacchetto delle deleghe a decoro e viabilità, come gli interventi sulle principali arterie falconaresi.