Fabrica Musica e Letteratura rassegna di parole e musica

Romatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle ore 20, l’Accademia Filarmonica Romana inaugura il nuovo ciclo di serate di

Sabato 13 dicembre (ore 20) l’Accademia Filarmonica Romana dà il via nella Sala Casella (via Flaminia 118) al nuovo ciclo di serate di Fabrica, Musica e Letteratura in collaborazione con l’Associazione Fabrica. Titolo della nuova edizione sarà “ATMEN - tra spazi bianchi” e vedrà come sempre sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

fabrica musica letteratura rassegnaRassegna “Musica e Letteratura”, chiusa la 32ª edizione dedicata a Ravel - Si è conclusa la 32ª edizione della rassegna “Musica e Letteratura”, quest’anno dedicata a Maurice Ravel nel 150° anniversario della nascita ... laquilablog.it scrive

fabrica musica letteratura rassegnaL’Aquila, torna la rassegna “Musica e Letteratura” - Una serie di incontri promossi dall’Associazione Musicale Athena ... Scrive laquilablog.it

Noi che amiamo molto il jazz - Jazz Opera Ensemble

Video Noi che amiamo molto il jazz - Jazz Opera Ensemble