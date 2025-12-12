F1 Toto Wolff | Antonelli ha un grande potenziale per il futuro io alla sua età ero un idiota…

Toto Wolff ha espresso ottimismo sul futuro di Kimi Antonelli, sottolineando il suo grande potenziale. Il 2025 si è chiuso positivamente per la Mercedes, con un miglioramento nel Mondiale costruttori e l’ingresso del giovane talento italiano in squadra, segnando una nuova fase dopo l’addio di Lewis Hamilton.

Il 2025 della Mercedes si è concluso con un bilancio tutto sommato abbastanza positivo, grazie al secondo posto nel Mondiale costruttori (dopo il quarto del 2024) e all'inserimento in squadra del giovane italiano Kimi Antonelli dopo l'addio di Lewis Hamilton. Il rookie bolognese ha perso nettamente il confronto diretto con il fortissimo compagno George Russell, autore della miglior stagione in carriera con due vittorie e nove podi, dimostrando comunque un buon potenziale in prospettiva anche nella massima categoria. Il 19enne di Casalecchio di Reno ha attraversato un periodo molto difficile durante la tournée europea di metà campionato dopo alcuni lampi interessanti nei primi round (su tutti la strepitosa rimonta sul bagnato al debutto in Australia e la pole nella Sprint a Miami), riuscendo poi ad uscire dalle sabbie mobili con una serie di ottime prestazioni tra cui il secondo posto in Brasile ed il terzo a Las Vegas.

F1, Toto Wolff esalta la prova di Kimi Antonelli (Mercedes) nel GP del Brasile concluso al 2° posto

