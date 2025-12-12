F1 | Il film con Brad Pitt disponibile da OGGI in streaming su Apple TV

Il film sulla Formula 1 con Brad Pitt, ambientato negli anni ’90, è ora disponibile in streaming su Apple TV. Un mix di azione e dramma racconta la storia di Sonny Hayes, interpretato da Pitt, e il suo tentativo di riscatto, insieme a Javier Bardem e Damson Idris. Un’opportunità unica per rivivere l’emozione della velocità e delle sfide del mondo delle corse.

Apple Original Films ha annunciato che l'adrenalinico blockbuster "F1: Il film" è disponibile da oggi venerdi 12 Dicembre 2025 su Apple TV in collaborazione con Warner.

