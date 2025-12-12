Export aretino oltre i 12 miliardi | cresce del 12,7% nei primi nove mesi del 2025 traino dai metalli preziosi
Le esportazioni della provincia di Arezzo hanno superato i 12,3 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025, registrando un aumento del 12,7% rispetto all'anno precedente. Il settore dei metalli preziosi ha trainato questa crescita, confermando la posizione di rilievo dell'area nel panorama commerciale internazionale.
Le esportazioni della provincia di Arezzo chiudono i primi nove mesi del 2025 con un risultato di assoluto rilievo: oltre 12,3 miliardi di euro di valore complessivo, in crescita del +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Determinante il forte incremento registrato nel terzo trimestre dell’anno (+30,1%), che ha consolidato un bilancio ampiamente positivo. Comunicato stampa: L’export aretino nei primi 9 mesi del 2025 Il dato complessivo è sostenuto soprattutto dall’andamento dei metalli preziosi, che tornano a rappresentare il comparto più importante dell’export aretino con una quota pari al 53% del totale. Lortica.it
L’export tocca quota 12,4 miliardi. Il prezzo dell’oro spinge la crescita. Guasconi: "Vedo segnali positivi" - I numeri dell’Istat sui primi nove mesi di affari con l’estero: l’80% degli scambi con i metalli preziosi. msn.com
Economia, il distretto orafo aretino traina l'export oltre i livelli del 2019 +23,5%