Clair Obscur: Expedition 33 non ha solo vinto il Game of the Year (Goty) degli attesi Game Awards 2025; no, il videogioco di Sandfall ha sbaragliato la concorrenza e superato il record di premi vinti in una sola edizione da The Last of Us Part 2. Nessuno può davvero dirsi sorpreso: a partire dalle numerose nomination, era evidente che Clair Obscur: Expedition 33 avrebbe lasciato il segno. In un modo o nell’altro. Il gioco può piacerci o meno, ma è un chiaro segnale al mondo videoludico. Così come fu per Baldur’s Gate 3, il settore ha bisogno di qualcosa di nuovo. I videogiocatori sono stanchi della ripetitività di brand, il cui unico scopo è fare cassa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Expedition 33 vince i Game Awards 2025 e batte tutti i record, è un segnale per il settore videoludico

Game of the Year 2025, Clair Obscur Expedition 33 vince i Game Awards - Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco indie, miglior debutto, migliore narrazione, miglior RPG, miglior direzione artistica, migliore colonna sono ... Scrive tg24.sky.it

