Exor | nessuna trattativa per la vendita di una quota della Juventus

Exor ha smentito categoricamente le recenti voci di stampa riguardanti presunte trattative per la vendita di una quota della Juventus. La holding della famiglia Agnelli-Elkann ha confermato che non sono in corso negoziazioni in merito, ribadendo la propria posizione ufficiale attraverso un portavoce citato dall’Ansa.

«Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus ». Lo ha detto citato dall' Ansa un portavoce di Exor, la la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che «smentisce categoricamente recenti rumors di stampa».