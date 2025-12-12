Exor nessuna intenzione di vendere la Juventus né a Tether né ad altri soggetti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Exor ha ribadito la propria intenzione di mantenere la partecipazione nella Juventus, escludendo qualsiasi vendita sia a Tether che ad altri potenziali acquirenti. La società, secondo fonti vicine, conferma il suo impegno nel progetto sportivo e finanziario legato al club torinese, senza piani di cessione nel prossimo futuro.

Exor - secondo fonti vicine alla società - non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. La Juventus non è in vendita, hanno aggiunto le stesse fonti. Feedpress.me

