Exor nessuna intenzione di vendere la Juventus né a Tether né ad altri soggetti

Exor ha ribadito la propria intenzione di mantenere la partecipazione nella Juventus, escludendo qualsiasi vendita sia a Tether che ad altri potenziali acquirenti. La società, secondo fonti vicine, conferma il suo impegno nel progetto sportivo e finanziario legato al club torinese, senza piani di cessione nel prossimo futuro.

Exor - secondo fonti vicine alla società - non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. La Juventus non è in vendita, hanno aggiunto le stesse fonti. Feedpress.me Exor, nessuna intenzione di vendere la Juventus né a Tether né ad altri soggetti - non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. gazzettadelsud.it Exor, nessuna intenzione di vendere la Juventus, non è in vendita - non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. sport.quotidiano.net Juve, Exor smentisce le voci: "Nessuna quota del club in vendita" x.com Il cantante ai nostri microfoni gela il sogno d'amore di molte fan. Ha parlato anche della carriera dopo il talent: «Nessuna paura. Io vado per la mia strada. Continuo a scrivere i miei brani con il mio gruppo e poi come va, va» - facebook.com facebook © Feedpress.me - Exor, nessuna intenzione di vendere la Juventus né a Tether né ad altri soggetti