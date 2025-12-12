Exclusive Padel Cup il circuito si chiude nel weekend a Milano

La quinta edizione dell'Exclusive Padel Cup si conclude nel weekend a Milano, presso il Padel Palace. L'evento, organizzato da Msp Italia e Exclusive, si svolge sabato 13 e domenica 14 dicembre, offrendo un'occasione di sport e divertimento in un contesto esclusivo frequentato da personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Roma, 12 dic. (askanews) – La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace di Milano, club esclusivo di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte. Un viaggio, quello della Exclusive Padel Cup, iniziato da Palermo e proseguito – ricorda una nota – a Roma e a Treviso nel club di Adriano Panatta, e che avrà come tappa finale Milano, dove il padel negli ultimi anni è diventato una vera e propria religione. Ildenaro.it