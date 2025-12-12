Ex Marelli salari pagati in ritardo Sciopero e rabbia
Ieri, alla Tecnomeccanica di Crevalcore, si è svolto uno sciopero di 24 ore a causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi ai 140 dipendenti. La protesta è scaturita anche dal blocco delle linee di credito garantite da Invitalia, socio a capitale pubblico, aggravando una situazione già difficile per i lavoratori.
Sciopero per tutta la giornata di ieri alla Tecnomeccanica di Crevalcore. Il motivo riguarda il ritardo dei pagamenti dei salari ai 140 lavoratori e il mancato sblocco delle linee di credito a favore dell’azienda e garantite da Invitalia, socio con capitale pubblico. Lo denuncia la Rsu Tecnomeccanica congiuntamente a Fiom Cgil – Fim Cisl. "Abbiamo incontrato l’azienda assieme alla Rsu – spiegano Federico Serra della Fiom Cgil e Giulio Pera della Fim Cisl – martedì scorso. In quella data l’azienda ha comunicato che ci sarebbero stati dei ritardi nei pagamenti a causa del mancato sblocco delle linee di credito garantite dal ministero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
