ex marelli salari pagati in ritardo sciopero e rabbia

Sciopero per tutta la giornata di ieri alla Tecnomeccanica di Crevalcore. Il motivo riguarda il ritardo dei pagamenti dei salari ai 140 lavoratori e il mancato sblocco delle linee di credito a favore dell'azienda e garantite da Invitalia, socio con capitale pubblico. Lo denuncia la Rsu Tecnomeccanica congiuntamente a Fiom Cgil – Fim Cisl. "Abbiamo incontrato l'azienda assieme alla Rsu – spiegano Federico Serra della Fiom Cgil e Giulio Pera della Fim Cisl – martedì scorso. In quella data l'azienda ha comunicato che ci sarebbero stati dei ritardi nei pagamenti a causa del mancato sblocco delle linee di credito garantite dal ministero".