Ex inviato Rai condannato a quattro anni | Chiese soldi a un imprenditore per parlare di lui in un servizio

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inviato di moda del Tg2 Franco Fatone è stato condannato a quattro anni di carcere in primo grado, accusato di aver richiesto denaro a un imprenditore in cambio di visibilità televisiva. La vicenda riguarda un tentativo di corruzione volto a ottenere spazio in televisione attraverso richieste illecite.

