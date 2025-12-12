Ex Ilva la seconda offerta è quella di Bedrock Industries

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda Ex Ilva si arricchisce di nuove sviluppi con l'ingresso di Bedrock Industries, che ha presentato una seconda offerta. Al momento, eventuali altri soggetti interessati avranno la possibilità di avanzare proposte migliorative rispetto a quelle già depositate, alimentando il dibattito e le trattative sulla futura gestione dell'acciaieria.

Eventuali, ulteriori soggetti interessati potranno presentare una loro offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. Ilsecoloxix.it

Ex Ilva, la seconda offerta è quella di Bedrock Industries

ex ilva seconda offertaEx Ilva, la seconda offerta è quella di Bedrock Industries - Eventuali, ulteriori soggetti interessati potranno presentare una loro offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute ... ilsecoloxix.it

ex ilva seconda offertaSeconda offerta per l'Ex Ilva da Bedrock Industries - Sono due le offerte giunte per l'acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva. rainews.it

ex ilva la seconda offerta 232 quella di bedrock industries

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, la seconda offerta è quella di Bedrock Industries

Ex Ilva, Emiliano: Se non arriverà offerta Stato nazionalizzi

Video Ex Ilva, Emiliano: Se non arriverà offerta Stato nazionalizzi