Ex Ilva la seconda offerta è quella di Bedrock Industries

Dopo l'offerta di Ex Ilva, Bedrock Industries presenta una proposta alternativa. Altre imprese interessate potranno ancora presentare offerte, a condizione che siano migliorative rispetto a quelle già ricevute, mantenendo vivo l'interesse per la riqualificazione e il rilancio dello stabilimento.

Eventuali, ulteriori soggetti interessati potranno presentare una loro offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. Ilsecoloxix.it

