Ex Ilva la seconda offerta è quella di Bedrock Industries
Dopo l'offerta di Ex Ilva, Bedrock Industries presenta una proposta alternativa. Altre imprese interessate potranno ancora presentare offerte, a condizione che siano migliorative rispetto a quelle già ricevute, mantenendo vivo l'interesse per la riqualificazione e il rilancio dello stabilimento.
Eventuali, ulteriori soggetti interessati potranno presentare una loro offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. Ilsecoloxix.it
Ex Ilva, la seconda offerta è quella di Bedrock Industries - Eventuali, ulteriori soggetti interessati potranno presentare una loro offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute ... ilsecoloxix.it
Ex Ilva, arrivata anche l’offerta di Bedrock Industries - Ex Ilva, dopo quella di Flacks è arrivata anche l’offerta di Bedrock Industries. msn.com
Ex Ilva, si apre un altro spiraglio. Arrivata la seconda offerta d’acquisto dalla statunitense Bedrock. ? Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Puglia https://www.rainews.it/tgr/puglia https://www.rainews.it/tgr/news - facebook.com facebook
Stiamo ripetendo il teatrino fatto con Baku Steel. "Offerte" con richiesta di puntello pubblico sempre più grande Seconda offerta per l'Ex Ilva da Bedrock Industries - Notizie - Ansa.it x.com
Ex Ilva, Emiliano: Se non arriverà offerta Stato nazionalizzi