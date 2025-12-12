Ex Ilva due proposte per l’acquisto da Bedrock e Flacks

Il governo ha ricevuto due offerte di acquisto per l’ex Ilva, provenienti da Bedrock e Flacks. Entrambe sono state presentate secondo le procedure stabilite, segnando un passo importante nel percorso di rilancio e gestione dell’ex sito siderurgico. Le proposte saranno ora valutate per definire la futura destinazione dell’area e le modalità di intervento.

Le offerte al governo per l’ex Ilva sono due. Una arriva da Bedrock e l’altra da Flacks. Le due offerte sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure. I commissari straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando. Il comunicato. «I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell’11 dicembre 2025, sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva», si legge in una nota. 🔗 Leggi su Open.online

