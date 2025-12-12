Ex Ilva due offerte per l' acquisto degli stabilimenti

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva hanno annunciato di aver ricevuto due offerte per l'acquisto degli stabilimenti, con scadenza entro la mezzanotte. La procedura si inserisce nel percorso di gestione e rilancio delle aziende in amministrazione straordinaria, rappresentando un passaggio cruciale nel processo di valorizzazione e possibile rilancio delle attività.

I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in amministrazione straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte.

Ex Ilva, Salis: Abbiamo chiesto intervento del Governo in caso di offerte insufficienti

