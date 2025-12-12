Ex Ilva arrivate due offerte per l’acquisto degli stabilimenti

Due offerte sono state presentate entro il termine stabilito per l'acquisto degli stabilimenti ex Ilva. I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria hanno reso noto il ricevimento di queste proposte, che saranno ora valutate nell’ambito della procedura di vendita.

(Adnkronos) – Due offerte per gli stabilimenti dell'ex Ilva. I Commissari Straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono infatti noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte di ieri, "sono pervenute due offerte per

Ex Ilva, oggi la visita della ministra del Lavoro Marina Calderone

