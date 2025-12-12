Ex Ilva arrivata una seconda offerta

Sono arrivate due offerte per l'acquisto degli stabilimenti ex Ilva. La seconda proposta, valutata a 9,35 miliardi di euro, si aggiunge alla prima, aprendo nuovi scenari per il futuro dell'acciaieria. La gara si inserisce in un contesto di grande attenzione e attesa sul destino dell'azienda e sui potenziali sviluppi.

9.35 Sono 2 le offerte giunte per l'acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva. Oltre a quella di Flacks Group, entro il termine della mezzanotte è arrivata anche quella di Bedrock Industries, rendono noto i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di Ilva in amministrazione straordinaria. La procedura di gara resta comunque aperta, per eventuali offerte che siano migliorative rispetto alle prime due. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ex Ilva, De Palma (Fiom): Governo prenda in mano la gestione dell'azienda

