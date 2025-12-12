Ex Ilva arrivata anche l’offerta di Bedrock Industries

Dopo l'offerta non vincolante di Flacks, anche Bedrock Industries ha presentato la propria proposta per l'acquisto degli stabilimenti ex Ilva, arrivata entro il termine stabilito. La gara per il controllo degli impianti continua a suscitare interesse tra gli investitori, aprendo nuovi scenari per il futuro dello stabilimento siderurgico.

Dopo l' offerta non vincolante per l'acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva fatta pervenire da Flacks, è arrivata entro il termine della mezzanotte anche la proposta di Bedrock Industries. Lo rendono noto i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di Ilva in amministrazione straordinaria, che ora procederanno all'esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando. La procedura di gara resta comunque aperta: eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta, purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute.