Ex Ilva arrivata anche l’offerta di Bedrock Industries
Dopo l'offerta non vincolante di Flacks, anche Bedrock Industries ha presentato la propria proposta per l'acquisto degli stabilimenti ex Ilva, arrivata entro il termine stabilito. La gara per il controllo degli impianti continua a suscitare interesse tra gli investitori, aprendo nuovi scenari per il futuro dello stabilimento siderurgico.
Dopo l’ offerta non vincolante per l’acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva fatta pervenire da Flacks, è arrivata entro il termine della mezzanotte anche la proposta di Bedrock Industries. Lo rendono noto i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e di Ilva in amministrazione straordinaria, che ora procederanno all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando. La procedura di gara resta comunque aperta: eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta, purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Ex Ilva Cornigliano: finalmente un passo avanti del Governo. Oggi è arrivata una decisione che sostengo da settimane: gli impedimenti evocati dal ministro Urso non esistevano. Peccato che per arrivare a questo risultato siano serviti cinque giorni di sciopero, - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, arrivate due offerte per l’acquisizione degli stabilimenti da Bedrock Industries e Flacks Group Vai su X
Ex Ilva, due proposte per l’acquisto da Bedrock e Flacks - Le due offerte sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure. Segnala open.online
Acciaio, due offerte per l’ex Ilva: procedura resta aperta, Arvedi in posizione defilata - Tirato più volte in ballo come possibile imprenditore coinvolto nel piano di salvataggio dell’ex Ilva di Taranto, Giovanni Arvedi, il cremonese già impegnato anche a Trieste e Terni nel settore dell’a ... Secondo umbria24.it