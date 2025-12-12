Ex generale ’alleggerito’ Commercialista alla sbarra

Un ex generale, alleggerito da accuse, si trova coinvolto in un procedimento giudiziario. Per oltre vent'anni, il suo padre, anch'egli ex generale, si è affidato a un commercialista di fiducia, che ha svolto anche il servizio militare di leva. La vicenda si intreccia con rapporti di lunga data e promesse di continuità professionale tra generazioni.

Per oltre vent'anni suo padre, ex generale, si era rivolto ai servizi del commercialista che sotto le sue dipendenze aveva svolto il servizio militare di leva e di cui godeva di una fiducia incondizionata, tanto da fare promettere al figlio in punto di morte di mantenere la collaborazione professionale, nonostante lui facesse lo stesso mestiere. Ma alla morte della madre l'erede si sarebbe accorto di un ammanco di circa 2 milioni di euro dal patrimonio familiare. Ora è iniziato al Tribunale di Monza il processo nei confronti di un commercialista monzese 65enne, Alberto P., imputato di appropriazione indebita, furto aggravato e autoriciclaggio.