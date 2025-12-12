Ex Colonia Vittorio Emanuele III il municipio prende l’iniziativa | l’ex ostello Litus va messo a bando

L’amministrazione comunale ha deciso di mettere a bando l’ex ostello Litus, situato all’interno della ex Colonia Vittorio Emanuele III. Dopo aver constatato il mancato rispetto degli impegni da parte del concessionario, che risultava moroso e privo di autorizzazioni, si avvia una nuova fase di gestione e valorizzazione di questo patrimonio storico.

Il futuro dell’ex Colonia Vittorio Emanuele III passa anche per la gestione dell’ex ostello Litus. L’amministrazione è tornata ad occuparsi del bene, il cui concessionario, oltre a essere moroso, non aveva da anni più alcun titolo a gestirne gli spazi.La concessione scadutaNel 2007. Romatoday.it Censimento all'ex colonia di Ostia, identificate 50 persone. Denunciati 32 nuovi occupanti - Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del commissariato Lido di polizia a presentarsi alle prime luci del giorno alle porte della struttura di ... romatoday.it Ex colonia ancora patria degli abusivi - L'imponente struttura dell'ex colonia Vittorio Emanuele III, situata sul lungomare di Ostia a pochi passi dal pontile, continua ad essere «colonizzata» da immigrati irregolari ... iltempo.it Riqualificare la Colonia Vittorio Emanuele III e l'ex Ufficio Tecnico del X Municipio? L'avevamo fatto... con i fondi FESR 2021-2027. La Destra al governo della Regione ha voluto cancellare gran parte delle progettualità. ? Vogliamo raccontare i nostri pro - facebook.com Facebook

SOPRALLUOGO ALL’EX COLONIA VITTORIO EMANUELE A OSTIA

