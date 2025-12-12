Eventi week-end | Festa di Natale a Villa Arconati e Natale nel Cuore a Cesate

Questo fine settimana, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025, sono in programma numerosi eventi natalizi. Tra le principali manifestazioni, spiccano la “Festa di Natale” a Villa Arconati e “Natale nel Cuore” a Cesate, offrendo occasioni di festa e convivialità per tutta la comunità.

Ancora tante iniziative natalizie per questo fine settimana, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025. Suggestivi concerti, spettacoli, mercatini, iniziative benefiche. tutti avvolti in una coinvolgente e fiabesca atmosfera. Ma vediamo di seguito tutte le proposte: CARONNO P. – "Presepe Vivente" e "Coccole di Natale" Torna questa domenica 14 dicembre il "Presepe Vivente", allestito .

