Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025

Scopri gli eventi imperdibili a Napoli e in Campania nel weekend dal 12 al 14 dicembre 2025. Tra visite guidate, spettacoli, mostre, mercatini natalizi e concerti, questa guida ti accompagnerà nelle attività più interessanti per vivere appieno l’atmosfera festiva e culturale della regione.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, mercatini di Natale, Villaggio di Babbo Natale, concerti e le ultime novità del cinema. Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 12 a domenica 14 dicembre - Il festival Sacro Sud, Partenope in scena al San Carlo, i Mercatini di Natale a Pietrarsa, i Vico Alleria al Palapartenope, Peppe Iodice al Cilea e gli appuntamenti speciali delle tante rassegne natalizie. Natale 2025, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere - A dicembre il capoluogo partenopeo si prepara ad accogliere le festività tra appuntamenti ed eventi suggestivi.

