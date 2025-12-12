Evacuazione in una scuola a Milano per sostanza urticante | cinque intossicati lievi e cento persone fuori dall’edificio Secondo episodio in due giorni nello stesso istituto

A Milano, una scuola media è stata evacuata a causa di una sostanza urticante rilevata nell'aria. Cinque studenti sono rimasti lievemente intossicati, mentre circa cento persone sono state fatte uscire dall'edificio per precauzione. Si tratta del secondo episodio in due giorni nello stesso istituto, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della scuola.

In una scuola media a Milano evacuazione a seguito della presenza nell'aria di una sostanza urticante. Gli evacuati comprendono studenti, docenti e collaboratori scolastici. Il secondo piano dell'edificio scolastico è stato sgomberato in via precauzionale per consentire le verifiche del caso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sicurezza a scuola: il piano di emergenza salva vite! Un piano di emergenza efficace significa: Procedure chiare Percorsi di evacuazione sicuri Personale formato e pronto a intervenire Esercitazioni pratiche regolari Caso concreto: in un istituto, g - facebook.com Vai su Facebook

Si rompono alcuni flaconi di acido, evacuata una scuola a Iglesias. Emergenza nel laboratorio di chimica dell'istituto Asproni, poi il rientro in classe #ANSA Vai su X

Allarme intossicazione in una scuola media di Milano: evacuate un centinaio di persone - Milano, 12 dicembre 2025 – Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati questa mattina intorno alle 10. Scrive ilgiorno.it

Evacuazione scuola, prima parte.flv

Video Evacuazione scuola, prima parte.flv Video Evacuazione scuola, prima parte.flv