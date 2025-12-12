Eurovision nella polemica | il gesto clamoroso del vincitore

L'Eurovision 2023 è stato segnato da un episodio sorprendente che ha scatenato un'ondata di polemiche a livello internazionale. Il gesto clamoroso del vincitore ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, suscitando discussioni e critiche. Mentre alcuni celebrano la vittoria, altri si interrogano sui significati e le conseguenze di quanto accaduto, aprendo un dibattito acceso attorno alla manifestazione musicale.

Il gesto clamoroso del vincitore scuote l'Eurovision e apre un fronte di polemiche internazionali. Ecco cosa è successo! C'è chi vince. e chi rinuncia. Nemo, il primo artista non-binario a trionfare all'Eurovision, ha appena fatto qualcosa che nessuno si aspettava: ha restituito il trofeo. Un gesto forte. Un atto di protesta. E tutto per un motivo preciso: la partecipazione di Israele all'edizione 2026. Il vincitore dell'Eurovision 2024, con il brano "The Code", ha detto basta. In un video pubblicato sui social, lo vediamo chiudere il trofeo in una scatola di cartone, pronto per essere spedito alla sede dell'EBU a Ginevra.

La notizia che Israele sarà sul palco di Vienna nel 2026 non chiude la polemica, la apre. Il boicottaggio guidato dalla Spagna – primo grande finanziatore a fare un passo indietro – trasforma l’Eurovision in un banco di prova della credibilità europea quando p - facebook.com Vai su Facebook

