Eurovision Marco Mengoni appoggia il boicottaggio
Marco Mengoni esprime il suo sostegno alle nazioni che hanno deciso di boicottare l'Eurovision, tra cui la Spagna, evidenziando le motivazioni alla base di questa scelta. La sua posizione si inserisce nel dibattito più ampio sulla partecipazione alla prestigiosa manifestazione musicale, sollevando riflessioni sulle tematiche politiche e culturali coinvolte.
Eurovision 2026, Mengoni con la Spagna sul boicottaggio contro Israele: "La situazione è assurda". RTVE lo ringrazia - Marco Mengoni, a poche ore dal concerto al Palacio Vistalegre di Madrid che chiudeva il suo Live in Europe 2025, si è espresso sulla scelta della Spagna ...
