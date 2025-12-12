Eurovision la protesta di Nemo

Nemo, il vincitore svizzero dell’Eurovision Song Contest 2024, ha scelto di restituire il trofeo, suscitando sorpresa e riflessioni nel mondo della musica e dello spettacolo. La sua decisione apre un dibattito sulle motivazioni e sui significati legati a questa scelta inaspettata.

Il vincitore svizzero dell’ Eurovision Song Contest 2024, Nemo, ha deciso di restituire il trofeo dell’Eurovision. In una dichiarazione, il vincitore dell’Esc critica l’Ebu e giustifica la sua decisione citando un conflitto tra i valori ufficiali della competizione e le sue attuali decisioni. Nemo sottolinea i valori ufficiali dell’Eurovision Song Contest, come l’unità e l’inclusione, che a suo dire hanno reso la competizione speciale. Allo stesso tempo però vede una contraddizione nel continuare a far partecipare Israele, "mentre un rapporto delle Nazioni Unite classifica le azioni in corso come genocidio ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision, la protesta di Nemo

Nemo - The Code (LIVE) | Switzerland| Grand Final | Eurovision 2024

Video Nemo - The Code (LIVE) | Switzerland| Grand Final | Eurovision 2024 Video Nemo - The Code (LIVE) | Switzerland| Grand Final | Eurovision 2024

Cerca Video Caricamento del Video...

Nemo, l’artista svizzero vincitore dell’Eurovision Song Contest del 2024 a Malmö, restituisce il trofeo vinto, per protesta contro la presenza di Israele. Lo ha annunciato giovedì con un messaggio diffuso su Instagram. Pur con tutta la gratitudine per quanto l’esp - facebook.com Vai su Facebook

Il genocidio in atto non impedirà a Israele di essere presente all’Eurovision con una sua canzonetta Per protesta Spagna, Irlanda, Slovenia e Olanda boicotteranno la gara L’Italia, invece, vi parteciperà Non meraviglia: il nostro governo, rispetto al genocidio in Vai su X

Eurovision, la protesta di Nemo - Il vincitore svizzero dell’Eurovision Song Contest 2024, Nemo, ha deciso di restituire il trofeo dell’Eurovision. Riporta msn.com

Eurovision 2026, la protesta di Nemo contro Israele: “Restituisco il trofeo vinto” - Prima la decisione di cinque Paesi di non partecipare, ora quella dello svizzero vincitore dell’edizione del 2024 ... Da msn.com